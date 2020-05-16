الهند: مقتل 24 من العمال المهاجرين وإصابة آخرين إثر اصطدام شاحنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

لقي 24 مهاجرا حتفهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، عندما اصطدمت شاحنتان في منطقة أورايا بولاية أوتار براديش، على بعد حوالي 200 كيلومتر من عاصمة الولاية لكناو.

وقالت شبكة "ان دي تي في" الإخبارية إن هذا أحدث حادث يودي بحياة عمال مهاجرين عالقين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولون إن بعض العمال المهاجرين كانوا يرغبون بشدة للعودة إلى ديارهم مما اضطرهم إلى ركوب شاحنة كانت تنقل عبوات قمح.

وكانت الشرطة الهندية قد ذكرت أول أمس الخميس أن 16 عاملا مهاجرا على الأقل عائدين إلى ديارهم جراء الغلق الناتج عن فيروس كورونا (كوفيد-19) لاقوا حتفهم في حوادث طرق وأصيب 74 آخرين.

وحرم الغلق الذي تشهده الهند المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الملايين من العمال وغيرهم من العمل وأسفر عن هجرتهم الجماعية من المراكز العمرانية إلى القرى.​