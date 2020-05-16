"إير كندا" تعتزم تسريح 20 ألف موظف بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو- (د ب أ):

قالت شركة "إير كندا" أكبر شركة طيران في كندا، الجمعة إنها تعتزم تسريح ما لا يقل عن 20 ألف موظف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، أن تسريح العمال سيؤثر على أكثر من نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 38 ألف موظف.

وتابعت أن الفيروس أجبرها على خفض رحلاتها بنسبة 95% وأنها لا تتوقع عودة حركة الملاحة الجوية العادية في أي وقت قريب.

وأكدت شركة الطيران أنها ستخفض قوتها العاملة بنسبة تتراوح بين 50% و60% وستصبح هذه الخطوة سارية المفعول في 7 يونيو.