ترقب لمعرفة نتائج الكشف على الطبيب فاقد بصره خلال علاج مرضى كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب أطباء كفر الشيخ، السبت، وصول الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره وحركته، أثناء علاجه مرضى كوفيد-19، إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة، وذلك لبداية مرحلة علاجه.

وأكد أبوسمرة في تصريحات صحفية، السبت، أنه كان على رأس مستقبلي قنيبر بالمركز، إذ بدأ طبيب الأمراض العصبية فحصه وسط ترقب من الجميع لمعرفة نتائج الفحوصات.

وكان أبوسمرة كشف عن فقدان قنيبر البصر والحركة، خلال عمله في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، نتيجة ضغط العمل، ما أدى إلى نقله لقسم عناية القلب بمستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال علاجه فيه، قبل نقله إلى المركز الطبي العالمي.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، قرر علاج الطبيب محمود سامي قنيبر، على نفقة الدولة، تكريمًا لجهوده خلال عمله في مستشفى العزل الطبي بمدينة بلطيم، وتعرضه لحالة مرضية مفاجئة أفقدته بصره وحركته، أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل الطبي بمدينة بلطيم.