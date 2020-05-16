

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتكثيف عمليات التعقيم والتنظيف، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام . وعمّت الأمطار مكة المكرمة، وشملت المسجد الحرام، حيث قامت الرئاسة العامة بأعمال التنظيف والتعقيم والتنظيم، أثناء هطول الأمطار بما يتناسب معها، مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفايروس قامت الرئاسة العامة بأعمال التنظيف والتعقيم والتنظيم، أثناء هطول الأمطار بما يتناسب معها، مع استمرار الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفايروس كورونا ( كوفيد - 19 ) . يذكر أن الرئاسة العامة تعمل على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بالتنظيف والتعقيم على أعلى جاهزية، خاصة مع انتشار فايروس كورونا المستجد، والتأهب لكافة التقلبات الجوية المتوقعة



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطهير وتعقيم الحرم المكي أثناء هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.