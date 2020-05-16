كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل 1680 حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم تسجيل 1680 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال آخر 24 ساعة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد 19"، ظهر في البداية في مدينة ووهان بالصين، وانتقل منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حتى الآن حوالي 4 ملايين و621 ألف شخص، وقتل نحو 308 آلاف شخص، وكان للولايات المتحدة النصيب الأكبر، بمليون ونصف إصابات، وحوالي 88 ألف من القتلى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.