شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تلغي قيود السفر بدءًا من 3 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
وستسمح الحكومة بالسفر دون عوائق عبر البلاد اعتبارا من نفس اليوم، وسعت بعض المناطق إلى عودة أسرع، لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أصر على العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي لمنع موجة ثانية من العدوى.
ولقي أكثر من 31600 إيطالي حتفهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الكشف عن تفشي المرض في 21 فبراير شباط وهو ثالث أكبر عدد من الوفيات في دولة بالعالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي محاولة لاحتواء العدوى، كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تفرض قيودا على الصعيد الوطني في مارس آذار وأقرت فقط تخفيفا أوليا للقواعد في الرابع من مايو أيار عندما سمحت بإعادة فتح المصانع والحدائق.
ومن المقرر فتح المحلات التجارية في 18 مايو أيار وقررت الحكومة أنه يجب السماح بجميع التنقلات داخل كل منطقة اعتبارا من نفس اليوم مما يعني أنه سيكون بوسع الأشخاص زيارة الأصدقاء.
وسيظل حظر السفر بين الأقاليم والسفر للخارج ساريا إلى ما بعد عطلة عيد الجمهورية في إيطاليا في الثاني من يونيو حزيران مما يحظر أي سفر جماعي خلال العطلات الممتدة مع عطلة نهاية الأسبوع.
ولكن سيتم رفع جميع قيود السفر اعتبارا من الثالث من يونيو حزيران وهو ما يعد حدثا رئيسيا على طريق إيطاليا نحو التعافي حيث تأمل الحكومة في إنقاذ موسم العطلات القادم عندما يهرب الإيطاليون بصورة تقليدية من المدن لقضاء عطلاتهم الصيفية السنوية.
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