رئيس وزراء البرتغال: سنفتح الشواطئ الشهر المقبل ضمن إنهاء تدريجي للعزل

لفت رئيس وزراء ​البرتغال​ أنطونيو كوستا الى إن بلاده ستعيد فتح شواطئها في 6 حزيران، وحث الجمهور على حيازة تطبيق لمعرفة ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع،مشيرا الى انه "وبحسب القواعد ​الجديدة​ يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر".

وشدد كوستا على إن ​الشرطة​ لن تراقب الالتزام بالقواعد وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم، مضيفا: "الشواطئ يجب أن تكون للمتعة ويتعين أن نلزم أنفسنا".

ومن المقرر أن تبدأ البرتغال المرحلة الثانية من خطة إعادة فتح الاقتصاد على مراحل يوم الاثنين 18 ايار مع فتح ​المطاعم​ والمتاحف والمقاهي بطاقة استيعاب مخفضة واستئناف الدراسة في مراحل معينة.