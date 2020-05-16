كولومبيا ترفض اتهامات مادورو لها بالوقوف وراء محاولة الإطاحة به

رفضت ​كولومبيا​ اتهامات الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ لها بأنها تقف وراء محاولة الإطاحة به وإعداد مسلحين للانقلاب عليه.

ولفت وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولميس في تصريح الى إن "هذه أكاذيب مطلقة"، مشيرا الى أن "موقف كولومبيا تجاه ​فنزويلا​ واضح تماما، وقد أفصحت عنه أمام جميع المحافل الدولية عندما كنت وزيرا للخارجية".

وأضاف: "كولومبيا تلجأ إلى كل الآليات الممكنة لتهيئة الظروف للتغيير في فنزويلا، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس إيفان دوكي".

وكان الرئيس الفنزويلي قد اتهم كولومبيا، إلى جانب ​الولايات المتحدة​ والمعارضة الفنزويلية، بالوقوف وراء "الغزو البحري" لبلاده بهدف الإطاحة به، والذي أفشلته ​القوات​ الفنزويلية أوائل الشهر الجاري.

كما تحدث مادورو عن وجود معلومات حول أن كولومبيا تقوم بإعداد مسلحين جدد للهجمات على بلاده.