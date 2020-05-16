فوكس نيوز: إدارة ترمب تستأنف جزئيا تمويل منظمة الصحة العالمية

نقلت شبكة "​فوكس نيوز​" عن مسودة رسالة قولها ان "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ استأنفت جزئيا تمويل ​منظمة الصحة العالمية​".

وأوضحت الرسالة أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.​​​​​​​

يذكر ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن الشهر الماضي انه أمر إدارته بأن تعلّق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.​​​​​​​ وإذ وجّه الرئيس الأميركي لائحة اتهام مطولة إلى المنظمة الأممية، قال إن "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء.

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