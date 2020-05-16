تسجيل 290 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2437 إصابة في المكسيك

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​المكسيك​ أن البلاد سجلت 290 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ و2437 إصابة، وهو ما يمثل أكبر عدد للإصابات في يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي ​الإصابات​ بلغ 45032 بينما بلغ عدد الوفيات 4767.

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