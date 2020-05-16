تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ان البر الرئيسي الصيني سجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس بزيادة عن أربع حالات من اليوم السابق. وكانت 6 حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.
ولفتت اللجنة الصحية في الصين إلى ان "عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق".
هذا وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.
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