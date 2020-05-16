تقرير: أمريكا تدفع بسفن حربية لمنع وصول النفط الإيراني إلى فنزويلا

السبت 16 مايو 2020

صورة أرشيفية

كشف موقع إخباري إيراني مقرب من النظام، فجر اليوم السبت، إن الولايات المتحدة أرسلت معدات عسكرية لعرقلة ومنع وصول شحنات البنزين الإيراني إلى فنزويلا.



ونقل موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن مصادر مطلعة لم يكشف عنها قولها، إن "البحرية الامريكية أرسلت أربع طرادات حربية ترافقها الطائرة العسكرية "بوينغ بيه-8 بوسيدون" القادرة على القيام بمهام الحرب المضادة للغواصات والحرب المضادة للسطح والحظر على الشحن لعرقلة وصول شحنات البنزين الإيراني إلى فنزويلا".

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وأضافت المصادر إن "كانت أمريكا بصدد الإقدام على تحركات مشابهة للقراصنة بغية خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية، فسوف يكون لخطوتها تبعات خطيرة ومجازفة لن تمرّ دون ردّ قاصم".

ويوم الخميس الماضي، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن بلاده تدرس اتخاذ إجراءات رداً على إرسال شحنة وقود من إيران إلى فنزويلا.

وذكرت رويترز، الخميس، إن بيانات تتبع السفن خاصة بشركة "رفينيتيف أيكون" تفيد بأن ناقلة واحدة على الأقل تحمل وقودا جرى تحميله في ميناء إيراني تبحر صوب فنزويلا، وهو ما قد يساعد في تخفيف مشاكل شح البنزين هناك.

وكشفت البيانات عبور الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس الأربعاء الماضي بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس بميناء بندر عباس الإيراني، فيما توجد أربع سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني وجرى تحميلها بالوقود عند بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس.