شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو تسجل 7 حالات جديدة مؤكدة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بوركينا فاسو سبع حالات مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 780 منذ 9 مارس تاريخ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد. وكشفت المصادر بلوغ عدد الوفيات جراء الوباء 51 وفاة، في حين بلغ عدد المتشافين من المرض 592 .

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