إعلام أمريكي: إدارة ترامب تستأنف جزئيا تمويل الصحة العالمية

ذكرت فوكس نيوز الأمريكية، السبت، نقلا عن مسودة رسالة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيا.



وجاء في الرسالة بحسب فوكس نيوز أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.

وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل/نيسان الماضي، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي فيروس كورونا وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة. ونفى مسؤولو المنظمة هذه المزاعم.

وتدفع واشنطن ما يتراوح بين 400 مليون إلى 500 مليون دولار سنويًا إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، وتُعَد الولايات المتحدة ممولا رئيسيا لبرامج المنظمة المتعلقة بشلل الأطفال.