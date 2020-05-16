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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى البلاد بدءا من 3 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
البمن العربي
وافقت الحكومة الإيطالية اليوم السبت على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو حزيران، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.
وقفزت وفيات كورونا بإطاليا الخميس الماضي إلى 262 حالة، مقابل 195، الأربعاء، في حين ارتفعت الإصابات الجديدة إلى 992 من 88ء8.
وبلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور تفشي الفيروس في إيطاليا يوم 21 فبراير إلى 31368، في ثالث أعلى معدل في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 223096، ليكون بذلك خامس أعلى معدل بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
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