حكومة إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى البلاد بدءا من 3 حزيران

وافقت ​الحكومة​ الإيطالية على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من حزيران، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في ​أوروبا​ بسبب ​فيروس كورونا​.

هذا وسجلت إيطاليا، امس تراجعا نسبيا لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع إحصائيات الخميس، مع رصد نحو 5000 حالة شفاء جديدة.

​​​​​​​واعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 242 حالة جديدة، وبلغ 31610.

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