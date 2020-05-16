حكومة إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى البلاد بدءا من 3 حزيران

وافقت الحكومة الإيطالية على مرسوم يسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من حزيران، في الوقت الذي تتحرك فيه لإلغاء أحد أكثر القيود صرامة في أوروبا بسبب فيروس كورونا.
هذا وسجلت إيطاليا، امس تراجعا نسبيا لوتيرة ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا مقارنة مع إحصائيات الخميس، مع رصد نحو 5000 حالة شفاء جديدة.
واعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 242 حالة جديدة، وبلغ 31610.
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