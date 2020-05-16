السلطات الالمانية: 57 وفاة و620 إصابة جراء فيروس كورونا

أعلنت السلطات الالمانية عن 57 حالة وفاة جديدة و 620 اصابة جديدة جراء ​فيروس كورونا​.

هذا وكان اشار وزير الصحة الألماني ينس شبان في وقت سابق سيطرة بلاده على فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم حيث اكد اننا "نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة".

وأوضح الوزير الألماني ينس أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن، وكشف أن بلاده ستنتج 50 مليون كمامة واقية أسبوعيا اعتبارا من آب المقبل.