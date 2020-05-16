الحشد الشعبي يتصدى لعملية تسلل زورق يحمل عناصر "داعش"

أعلنت قوات ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​، صدها لتسلل عناصر تنظيم "داعش" قرب سد ​سامراء​ ب​محافظة صلاح الدين​ شمالي البلاد.

وأشار بيان للحشد الى أن "الفوج الثالث في ​اللواء​ السابع في الحشد الشعبي أحبط عملية تسلل لزورق معاد يحمل مجموعة من عناصر التنظيم"، لافتا الى "التصدي للإرهابيين قبل إجبارهم على الفرار".

وأضاف: "الحشد قام بتفتيش المنطقة بعملية لاحقة وعثر على زورق صغير تابع لداعش في المنطقة يحتوي على مؤن غذائية".