1680 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة سجّلت 1680 وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات لديها إلى 87,493، فيما بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,442,924 إصابة.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصّل بحلول نهاية السنة للقاح ضدّ كورونا المستجدّ، مؤكدا "أننا نحرز تقدّماً مذهلاً". لكنّه خفّف في وقت لاحق خلال مؤتمره الصحافي من التفاؤل، فقال "لا أريد أن يعتقد الناس أنّ كلّ شيء يتوقّف على لقاح. لكنّ لقاحاً سيكون أمراً رائعاً".
وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 قد يكون جاهزاً خلال سنة "في أفضل السيناريوهات".
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