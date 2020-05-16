مجلس النواب الأميركي يتبنى حزمة إنعاش بقيمة 3 تريليونات دولار

تبنّى ​مجلس النواب الأميركي​، مقترحاً ديمقراطيّاً يتعلّق بحزمة ​مساعدات​ تاريخيّة بقيمة 3 تريليون ​دولار​ من أجل مواجهة تبعات ​فيروس كورونا​ المستجدّ في ​الولايات المتحدة​، في وقت لا يُتوقّع أن يمرّ في مجلس الشيوخ ذي الغالبيّة الجمهوريّة.

ويعتبر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والجمهوريّون أنّ هذا النصّ "ولد ميتاً"، في حين أنّ توقيع الرئيس الأميركي ضروري من أجل دخول النصّ حيّز التنفيذ.

ووافق مجلس النوّاب ذو الغالبيّة الديمقراطيّة على النصّ بأغلبيّة 208 أصوات مؤيّدة، ومعارضة 199.