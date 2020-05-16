80 حالة وفاة خلال 24 ساعة في عدن بسبب "كورونا"

علمت وكالة "سبوتنيك" أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب البلاد، شهدت وفاة 80 مواطنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحميات أخرى.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد.
كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن "كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم".
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