80 حالة وفاة خلال 24 ساعة في عدن بسبب "كورونا"

علمت وكالة "سبوتنيك" أن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوب البلاد، شهدت وفاة 80 مواطنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" وحميات أخرى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد توقعت احتمالية تأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل في اليمن، أي ما يزيد عن 50% من سكان البلاد.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن "كورونا سيظل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم".