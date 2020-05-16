وفاة مندوب إيران لدى منظمة "أوبك" عن عمر ناهز 68 عاما

أعلنت وكالة الأنباء ال​إيران​ية "إرنا"، وفاة مندوب إيران لدى ​منظمة أوبك​، حسين كاظم بور، عن عمر ناهز 68 عاما.

وبحسب الوكالة، توفي كاظم بور بمستشفى في ​طهران​، بعد أن دخل في غيبوبة أوائل شهر ايار بسبب نزيف في الدماغ.

ويعد كاظم بور أردبيلي، من الشخصيات المهمة في صناعة ​النفط​ الإيرانية وعمل نائبا ل​وزير الخارجية​ الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات.

كما تولى منصب ​السفير الإيراني​ لدى ​اليابان​ أوائل التسعينيات، بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.