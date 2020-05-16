وفاة مندوب إيران لدى منظمة "أوبك" عن عمر ناهز 68 عاما

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، وفاة مندوب إيران لدى منظمة أوبك، حسين كاظم بور، عن عمر ناهز 68 عاما.
وبحسب الوكالة، توفي كاظم بور بمستشفى في طهران، بعد أن دخل في غيبوبة أوائل شهر ايار بسبب نزيف في الدماغ.
ويعد كاظم بور أردبيلي، من الشخصيات المهمة في صناعة النفط الإيرانية وعمل نائبا لوزير الخارجية الإيرانية ونائبا لوزير النفط في الثمانينيات.
كما تولى منصب السفير الإيراني لدى اليابان أوائل التسعينيات، بينما كان يشغل في نفس الوقت منصب مندوب إيران لدى أوبك.
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