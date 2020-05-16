شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من 44 مشروع "مياه الشرب" و80 مشروع "صرف صحى" للقرى بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت المذكرة المقدمة من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى عن مخططاتها للعام المالى 2020/2021، المقدمة إلى لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، المشروعات المزمع انتهائها فى ضوء المخصصات الممنوحة لها بمشروع الموازنة، والتى قدرت بـ 19 مليارا و871 مليون جنيه العام الجديد 2020/2021 مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجارى 2020/20219 بزيادة قدرها 9 مليارات و58 مليون جنيه.

وقدرت مخصصات الاستثمارات للهيئة القومية بـ191 مليار و102 مليون جنيه العام الجديد 2020/2021، منها 14.773 مليار جنيه خزانة عامة (محلي)، و2.809 مليار جنيه مصادر أخرى (محلى)، ويتوزع الباقى على القروض الخارجية ومنح المنظمات الدولية.

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وفى هذا الصدد، نرصد المشروعات المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالى الجديد فى ضوء خطة الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى :

1- عدد 44 مشروع مياة الشرب.

2- عدد 33 مشروع صرف صحي.

3- عدد 80 مشروع صرف صحى (للقرى).

وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضى على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام المالى 2020/2021، والتى بلغ إجمالى الموازنة 19 مليارا و871 مليون جنيه العام الجديد 2020/2021 مقابل 10 مليارات و813 مليون جنيه العام الجارى 2020/20219 بزيادة قدرها 9 مليارات و58 مليون جنيه.