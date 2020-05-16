محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، صباح اليوم السبت، عن انتشال جثث 4 أطفال ماتوا غرقًا بسد بلدة الناصرية بولاية بومرداس الواقعة على بعد 50 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر.
وكشف ذات المصدر في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الضحايا هم 3 أطفال وبنت من نفس العائلة، وتتراوح أعمارهم بين 7 و11 عامًا.
واوضح أن غطاسو جهاز الدفاع المدني انتشلوا جثتي طفلين ليلة الجمعة، قبل ان يتم العثور على جثتي الطفلين الآخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالمكان المسمى قرية البرج ببلدة الناصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني الجزائري ينتشل جثث 4 أطفال من عائلة واحدة غرقوا بسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.