بني سويف: أول فوج من العائدين من الخارج يصل عزل المدينة الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف، السبت، وصول أول فوج من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية، وعددهم 150 مواطنا، الى مقر العزل بالمدينة الجامعية للبنين شرق النيل.

وحرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على استقبال الفوج الأول، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة، والإجراءات التي جرى تنفيذها قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم ، مرورا بصالات ومداخل الغرف.

وأوضح أن المحافظة أعدت خطة محكمة لتجهيز المدينة على أكمل وجه.

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وقال: "وضعنا خطة محكمة ومتكاملة أشرفت عليها بنفسي ومن خلال فريق عمل يضم كافة الجهات المعنية من الجامعة والتضامن بجانب فريق عمل متكامل من ديوان عام المحافظة لمتابعة كل الترتيبات والتجهيزات وتم تلافي الملاحظات وتوفير المتطلبات أولا بأول."

وطالب محافظ بني سويف المواطنين بضرورة إتباع قواعد وإجراءات الوقاية، والالتزام بها بكل حزم، وفي حال حدوث أي مستجدات يجب عليهم الإبلاغ فورا، حرصا على صحتهم وصحة كل الموجودين بالعزل.