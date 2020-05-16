"مش عايز أحس إني مريض".. طبيب كفر الشيخ فاقد بصره يرفض الإسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

رفض الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره وحركته، أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا بمستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، ركوب سيارة الإسعاف لنقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، لتلقيه العلاج فيه، وفق قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعلاج الطبيب على نفقة الدولة.

وكان الطبيب المذكور أثناء تجهيزه لنقله إلى المركز الطبي العالمي بالقاهرة لتلقيه العلاج فيه، وعندما جرى توجييهه من أقاربه وأصدقاءه لركوب سيارة الإسعاف المجهزة لنقله للمركز رفض وقال:"مش عايز أحس إني مريض كفاية علي الأحساس اللي أنا حاسه"، ووفقًا لرغبته استقل سيارة خاصة ملك أحد الأصدقاء.

وكان الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء في كفر الشيخ، كشف عن تعرض الطبيب المذكور لحالة مرضية سيئة، أفقدته البصر والحركة، خلال عمله في مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، نتيجة ضغط العمل، ما أدى إلى نقله لقسم عناية القلب بمستشفى كفر الشيخ العام لأستكمال علاجه فيه، قبل نقله إلى المركز الطبي العالمي.