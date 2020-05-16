غرق أب حاول إنقاذ ابنته الغرق فى ترعة بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

شهدت قرية سندسيس بالمحلة الكبرى غرق أب أثناء محاولته إنقاذ ابنته من الغرق بترعة القرية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى بمصرع شخص يدعى علي أبو يوسف فى الثلاثينات من العمر، ومقيم بمنطقة الوزارية، غرقا فى ترعة قرية سندسيس.

وعلى الفور انتقلت قوات الأنقاذ النهرى وقوة من قسم الشرطة إلى موقع الحادث، وتم انتتشال جثة الأب من الترعة وتبين من خلال التحقيقات وسماع شهادة الشهود أن الأب سقط فى الترعة أنثاء قيامه بأنقاذ ابنته من الغرق ولم يتمكن النجاه لعدم إجادته العوم.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة.