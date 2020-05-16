إيطاليا تسمح بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الثالث من يونيو

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وذكرت وكالة الحماية المدنية أن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا انخفضت إلى 242، الجمعة، مقابل 262 أمس، فيما انخفض العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى 789 نزولا من 992 أمس.
وأوضحت الوكالة أن إجمالي الوفيات منذ ظهور المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد يوم 21 فبراير وصل الآن إلى 31610، وهو ثالث أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.
وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة 223885 إصابة، وهو خامس أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وروسيا.
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