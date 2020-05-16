البرتغال تعيد فتح الشواطئ بقواعد جديدة

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أعلن رئيس وزراء البرتغال، أنطونيو كوستا، الجمعة، أن بلاده ستعيد فتح شواطئها في السادس من يونيو وحث الجمهور على حيازة تطبيق ليعرفوا منه ما إذا كان الشاطئ المفضل لديهم مليئا أم فيه متسع.

وبحسب القواعد الجديدة يتعين أن يفصل بين كل مجموعة والأخرى متر ونصف المتر مع إمكانية أن يحصل الرواد على كراسي الشاطئ في الصباح وبعد الظهر فقط ولن يسمح بالرياضات الشاطئية لشخصين أو أكثر.

وقال كوستا إن الشرطة البرتغالية لن تراقب الالتزام بالقواعد وحث الناس على الالتزام من تلقاء أنفسهم.

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وأردف قائلا: “الشواطئ يجب أن تكون للمتعة… يتعين أن نلزم أنفسنا”.

يذكر أن البرتغال أعلنت حالة الطوارئ في 18 مارس/ آذار، أي بعد يومين فقط من تسجيل حالة وفاة بكوفيد-19 كانت هي الأولى في البلاد.

وتتميز البرتغال بمعدلات منخفضة بالنسبة للاصابة بمرض كوفيد 19 أو معدلات الوفيات بالمقارنة مع جارتها إسبانيا، التي تعتبر واحدة من الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا.