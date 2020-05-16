286 مغربيا عالقا بسبتة المحتلة ينتظرون تفعيل قرار العودة إلى المغرب غدا السبت

قالت صحيفة “إلفارو دي سبتة”، إن هناك 286 مغربيا عالقا بالمدينة المحتلة، ينتظرون فتح الحدود لعودتهم إلى المغرب، دون احتساب مهاجرين لم تشملهم الإحصائيات الأخيرة، بسبب تواجدهم، بشكل سري، في بعض المنازل.

وشدد المصدر ذاته، على كون حكومة سبتة المحتلة لم تتوصل، إلى حدود اليوم الجمعة، بمراسلة من الحكومة المغربية للسماح بعودة المهاجرين المغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة.

وينتظر العالقون المغاربة بسبتة، تفعيل قرار العودة إلى المغرب، حيث أوردت وكالة الأناضول الدولية، تصريحا لعضو هيئة المحامين بالعاصمة الرباط، الصديق سعيد، وهو أحد العالقين في مدينة سبتة، حيث قال، “صدر القرار من طرف السلطات المغربية بالسماح للمغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة، بالدخول عبر المعبر الحدودي”.

وأضاف: “تم تجهيز فنادق ومراكز للإيواء بمدينة الفنيدق القريبة من المعبر الحدودي، حيث سيقضي المغاربة العائدون فترة الحجر الصحي أو جزء منها”.

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وأوضح المتحدث أنه من المرتقب العدوة غدا، بعد الانتهاء من التنسيق بين الحانبين بالمعبر الحدودي.

وفي سياق متصل، رخصت الحكومة المغربية لعودة 200 مغربيا عالقا بالمدينة، ووضعت حكومة مليلية 8 حافلات لتسهيل عملية تنقل المهاجرين المغاربة العالقين، نحو المعبر الحدودي بني نصر، وهي العودة التي تمت بالفعل مساء الجمعة.

وينتظر مغاربة سبتة خطوة مماثلة لتلك التي شهدتها مدينة مليلة، اليوم الجمعة، بهدف العودة إلى أحضان العائلة بعد غياب فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.