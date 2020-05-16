شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بسحب قواتها من أفغانستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- ارشيفية نشر قبل 1 دقيقة - 4:01 صباحًا, 16 مايو 2020 م المناطق - وكالات أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جوناثان هوفمان، أن الولايات المتحدة ستواصل سحب قواتها من أفغانستان، مؤكدًا التزام بلاده بالجدول الزمني للانسحاب.

وقال هوفمان في مؤتمر صحفي اليوم: “نتوقع أن نفي بذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة بموجب الاتفاق مع طالبان، الذي تم توقيعه معها في وقت سابق من هذا العام”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تؤكد التزامها بسحب قواتها من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.