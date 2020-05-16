الطيرة: إصابة شرطي بجراح خطيرة وآخر طفيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شرطي بجراح وصفت بالخطيرة، فيما أصيب شرطي آخر بجراح طفيفة بعد تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الطيرة في المثلث، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

وذكرت مصادر شرطية أن مجهولين أطلقوا النار نحو دورية شرطة في أحد شوارع المدينة خلال عملية مطاردة لسيارة اشتبه بها أفراد الشرطة.

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ونقل الشرطي الذي أصيب بجراح خطيرة إلى مستشفى بلينسون في بيتح تكفا.

وذكر سكان من المدينة أن قوات كبيرة من الشرطة انتشرت في المدينة، فيما حلقت مروحية في الجهة الشمالية – الشرقية للمدينة، فوق المنطقة التي جرى فيها إطلاق النار، حتى ساعات الفجر الأولى.