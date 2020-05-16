- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسؤول أمني رفيع في عدن بوباء غامض والان مع التفاصيل
السبت 16 مايو 2020
صورة أرشيفية
توفى مسؤول أمني رفيع المستوى في اليمن، الجمعة، متأثرا بوباء غامض يجتاح محافظة عدن، جنوبي البلاد حسب مصدر حكومي.
وقال المصدر الحكومي مفضلا عدم ذكر اسمه ”توفى مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد أحمد ناصر، الجمعة، بوباء غامض يرجح أنه الشيكونغونيا، أو الطاعون الرئوي“.
فيما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات حول أسباب الوفاة حتى الساعة.
والخميس أفاد مصدر حكومي، بوفاة نحو 623 شخصا بينهم 6 مسؤوليين حكوميين، في الفترة بين 1 حتى 13 مايو / آيار الجاري، جراء أوبئة وفيروسات تجتاح عدن، ناجمة عن كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 أبريل/ نيسان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسؤول أمني رفيع في عدن بوباء غامض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.