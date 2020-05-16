وفاة مسؤول أمني رفيع في عدن بوباء غامض

السبت 16 مايو 2020

صورة أرشيفية

توفى مسؤول أمني رفيع المستوى في اليمن، الجمعة، متأثرا بوباء غامض يجتاح محافظة عدن، جنوبي البلاد حسب مصدر حكومي.

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وقال المصدر الحكومي مفضلا عدم ذكر اسمه ”توفى مدير عام الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية العميد أحمد ناصر، الجمعة، بوباء غامض يرجح أنه الشيكونغونيا، أو الطاعون الرئوي“.

فيما لم تصدر إفادة رسمية من السلطات حول أسباب الوفاة حتى الساعة.

والخميس أفاد مصدر حكومي، بوفاة نحو 623 شخصا بينهم 6 مسؤوليين حكوميين، في الفترة بين 1 حتى 13 مايو / آيار الجاري، جراء أوبئة وفيروسات تجتاح عدن، ناجمة عن كوارث السيول التي شهدتها المدينة في 21 أبريل/ نيسان الماضي.