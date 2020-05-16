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وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في مدينة حلب

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 16 مايو 2020

صورة أرشيفية

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام سورية محلية، سُماع دوي انفجار في مدينة حلب السورية في وقت مبكر اليوم السبت.


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