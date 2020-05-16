الكويت: فحص الوافدين قبل سفرهم ومنحهم شهادة معتمدة بالخلو من كورونا

السبت 16 مايو 2020

صورة أرشيفية

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، تعميما بفحص جميع الوافدين المغادرين للبلاد، ومنحهم شهادة معتمدة بالخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولى بالتكليف مدير الإدارة الهندسية رئيس فريق تشغيل مبنى الركاب (T4) المهندس صالح الفداغى - فى تصريح صحفي، مساء اليوم الجمعة - إن الوافدين المغادرين للكويت، سيتم فحصهم داخل المطار من قبل وزارة الصحة، ومنحهم شهادة مصدقة ومعتمدة بخلوهم من فيروس (كورونا) حال كانت النتيجة سلبية، فيما يتم التعامل معهم وفق الإجراءات من قبل وزارة الصحة، اذا كانت النتيجة إيجابية.

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وأضاف الفداغي، أن مراحل عملية السفر، فى حال عدم طلب شهادة خلو من فيروس (كورونا) للراكب قبل موعد الرحلة، ستكون الإجراءات من خلال مراحل قبول الركاب الاعتيادية لجميع رحلات خطوط الطيران العالمية، من خلال مبنى الركاب (T1)، ويتم قبول ركاب رحلات الطيران الخاص من خلال مبنى سعد العبدالله (T3)، ومبنى (T4) لجميع ركاب رحلات شركة الخطوط الجوية الكويتية، ومبنى (T5) لجميع ركاب شركة طيران الجزيرة.

وأوضح المسئول الكويتي، أن وزارة الخارجية، ستتولى أخذ الموافقات الدبلوماسية اللازمة، بالتنسيق مع سفارات الدول فى الكويت، وإعداد كشوفات المسافرين، وتسليمها للإدارة العامة للطيران المدني، والتى ستقوم بالتنسيق مع شركات الطيران، لإعداد جداول الرحلات وأخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

وتابع بالقول، إن إدارة العمليات بالادارة العامة للطيران المدنى الكويتية، ستتولى إعداد الترتيبات اللازمة لاستقبال المسافرين، والتنسيق مع مشغلى مبانى الركاب، ومقدمى الخدمات الأرضية، وشركات الطيران، وكذلك مع وزارة الصحة الكويتية، فى حال طلب شهادة فحص فيروس (كورونا) فى الرحلة.

وبالنسبة للركاب المبعدين عن الكويت، لفت إلى أن وزارة الداخلية الكويتية هى التى ستختص بإعداد كشوف الركاب المبعدين، وتسليمها للإدارة العامة للطيران المدنى قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، لتتولى إدارة أمن المطار، عملية التأمين الشامل لجميع الإجراءات الأمنية للمواقع والركاب، من وقت وصولهم إلى مطار الكويت الدولي، وحتى ركوبهم الطائرة، فى حين تتولى (الداخلية) الكويتية، التنسيق مع المعنيين داخلها، لتنظيم آلية انتقال الركاب من وإلى المطار، وحركة المركبات وتصاريح المرور وقت الحظر.