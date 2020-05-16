شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل 13 مسلحًا بشمال سيناء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:15 صباحًا, 16 مايو 2020 م المناطق - الرياض أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم عن القضاء على بؤرة إرهابية بإحدى مزارع شمال سيناء، ومقتل 13 مسلحا.

وأوضح المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعى فى بيان له اليوم أنه بناءاً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام رجال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل (7) مسلحين أثناء تنفيذ المداهمة والقضاء على (6) أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية وإستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً .

وأشارالمتحدث العسكري إلى أنه تم ضبط عربة دفع رباعى وثلاث دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة و 4 حزام ناسف وضبط اسلحة نارية متنوعة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وأجهزة اتصالات لاسلكية .

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