شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تعتزم استقبال الأوروبيين دون حظر صحي والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت وسائل إعلام إيطالية، من بينها وكالة "ادنكرونس" وصحيفة "لا ريبابليكا" عن مصادر بالحكومة قولها إنه سيتم فتح الحدود لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن دون الحاجة إلى فرض حظر صحي أو تقديم شهادات.
ووفقا للتقارير، سيظل حظر السفر مفروضا على الدخول من الدول الأخرى.
وفي ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان الدخول إلى إيطاليا ممكنا فقط للحالات الاستثنائية، على سبيل المثال للسماح للمواطنين والسكان العالقين في الخارج بالعودة إلى إيطاليا.
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