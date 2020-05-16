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إيطاليا تعتزم استقبال الأوروبيين دون حظر صحي

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تعتزم الحكومة الإيطالية السماح باستقبال المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن لحرية التنقل دون الحاجة إلى فرض حظر صحي اعتبارا من 3 يونيو، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر أمس الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، من بينها وكالة "ادنكرونس" وصحيفة "لا ريبابليكا" عن مصادر بالحكومة قولها إنه سيتم فتح الحدود لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن دون الحاجة إلى فرض حظر صحي أو تقديم شهادات.

ووفقا للتقارير، سيظل حظر السفر مفروضا على الدخول من الدول الأخرى.

وفي ظل تفشي ، كان الدخول إلى إيطاليا ممكنا فقط للحالات الاستثنائية، على سبيل المثال للسماح للمواطنين والسكان العالقين في الخارج بالعودة إلى إيطاليا.

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