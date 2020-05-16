شكرا لقرائتكم خبر عن بهلوي: الملالي جبناء ومجرمون يقتلون الشباب ويخدرون أسرهم والان نبدء بالتفاصيل

شنّ معارضون وناشطون حملة كبيرة ضد النظام الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي لتشابه حادث إطلاق صاروخ على سفينة حربية إيرانية ومقتل 19 عسكريًا مع فضيحة إطلاق الحرس الثوري صاروخين «عن طريق الخطأ» أسقطا الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي؛ ما أدى إلى مقتل جميع ركابها، في وقت لا يزال وباء كورونا يتسع ويضرب الشعب موقعًا المزيد من حالات الوفاة بشكل يومي ليتخطي عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة 41500 حالة وفاة، بحسب ما أكدته المعارضة الإيرانية، وسط تعتيم من قبل سلطات الملالي عن انتشار الفيروس، وغضب شعبي يتمثل بتحركات عنيفة ضد رموز النظام.

كاذبون مجرمون

يأتي هذا فيما وصف ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، المسؤولين في إيران، بالكاذبين الجبناء والمجرمين.

وقال بهلوي في تغريدة على حسابه على «تويتر»: يقتلون الشباب في البر والجو والبحر، ثم يهينون أسرهم عبر الكذب عليهم، وتخديرهم بتحويرات وتأويلات دينية.

كما اعتبر أن «أولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على تغيير سلوك النظام الإيراني الرجعي والإجرامي، واهمون، وحالهم كحال مَن يحرث في البحر».

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني زعم أن أجر قتلى حادثة السفينة الإيرانية أعظم بـ10 مرات من غيرهم.

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محاولة للتعتيم

من جهته، قال الباحث في الشؤون الإيرانية محمد شعت لـ«اليوم» إن مطالب المرشد علي خامنئي، بفتح تحقيق في حادث «البحرية» ومحاسبة المقصّرين هي محاولة للتعتيم على ما يُثار من وجود خلافات داخل السلطات الرسمية الإيرانية، لافتًا إلى أن إيران تغلي ليس بسبب حادث الفرقاطة فقط، وإنما لمشاكل عدة أبرزها تفشي أزمة «كورونا»، وضيق الظروف المعيشية والفشل في تخفيف العقوبات الأمريكية.

وعن نفي السلطات الرسمية الإيرانية استهداف السفينة بصاروخ من مدمرة تابعة للحرس الثوري، تساءل شعت: لماذا صمت المسؤولون الإيرانيون بشأن مقطع الفيديو الذي تم بثه من موقع «آجا» التابع للجيش الإيراني والذي يُقر فيه بأن صاروخًا أصاب فرقاطته؟.. مشددًا على أن ما يُثار من جهات رسمية إيرانية بأن الحادث نتيجة «حرب إلكترونية من قبل العدو»، يأتي في سياق الرفض الرسمي بالاعتراف بالأخطاء المتكررة وتعليقها دائمًا على شماعة الأعداء الذين يتربصون بالنظام الإيراني، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.

ضحايا الوباء

بدورها، أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء «كورونا»، حتى الخميس، تخطى 41500 شخص في 317 مدينة، مشيرة إلى أنه بلغ في مازندران 2555 وفي خوزستان 2430 وفي أذربيجان الغربية 1245 وفي سيستان وبلوجستان 1190 وفي همدان 1185 وفي لورستان 1130 وفي كردستان 685 وفي خراسان الشمالية 455.

وأول أمس الخميس قال التليفزيون الحكومي الإيراني إن «قنبلة كورونا انفجرت في محافظة خوزستان بإصابة 550 شخصًا في يوم واحد».