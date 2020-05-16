للمرة الأولى.. صور ملونة للنكبة الفلسطينية

للمرة الأولى تم عرض صور ملونة لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 بعد ان اقتصرت المشاهد حتى وقت قريب على صور باللونين الأبيض والأسود.

وتزامنا مع الذكرى السنوية ال 72 للنكبة نشر موقع "redfish" الذي يبث من العاصمة الألمانية برلين هذه الصور على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة له حيث يتابع صفحته في "فيسبوك" نحو نصف مليون متابع.

ولم يوضح الموقع مصدر هذه الصور وإن كانت تم الإشارة في بعض الصور الى انه تم تلوينها.





وكتب الموقع: "صور ملونة للنكبة عندما شرد ما بين 750 ألف ومليون فلسطيني من أرضهم ومنازلهم في فلسطين التاريخية خلال إنشاء إسرائيل عام 1948".

وأضاف: "ومع ذبح آلاف الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، هربت الأسر الفلسطينية المرعوبة إلى البلدان المجاورة وإلى الضفة الغربية وغزة".





وأشار إلى أن اليهود بدأوا بالهجرة كمستعمرين إلى "الارض المقدسة"، مما أدى في نهاية المطاف إلى تشريد الفلسطينيين الأصليين في هذه العملية".





وقال موقع "redfish": "في عام 1947، وفي أعقاب اهوال الحرب العالمية الثانية، وافقت الأمم المتحدة التي أنشئت حديثا على خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية."

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وتابع أن تم تخصيص نحو 55 % من الأراضي للدولة اليهودية المقترحة، على الرغم من أن اليهود كانوا يملكون حوالي 7% فقط من الأراضي الخاصة في فلسطين ويشكلون حوالي 33 % فقط من السكان، نسبة كبيرة منهم كانوا مهاجرين حديثا من أوروبا.





وأضاف الموقع: "بعد إقرار خطة التقسيم مباشرة تقريبا، اندلع العنف وبدأت عمليات التهجير القسري للفلسطينيين على نطاق واسع. عندما انتهت القوات الصهيونية من التوسع."

ولاحقا شكلت احتلت إسرائيل 78% من فلسطين التاريخية، عقب حرب 1967، كما احتلت نسبة 22 % الباقية وبدأت باستعمارها بعد ذلك بفترة وجيزة.

وأشار الموقع إلى أنه "اليوم هناك اكثر من 7 مليون لاجئ ونازح فلسطيني، بمن فيهم الناجون من النكبة وأحفادهم.. ولا تزال اسرائيل ترفض السماح لهم بالعودة إلى الأرض التي أجبروا على الرحيل عنها، رغم الحق القانوني المعترف به دوليا في العودة".





وعلق "redfish" على أزمة اللاجئين الفلسطينيين بالقول: "النكبة لم تنتهي في عام 1948. لقد استمرت حتى يومنا هذا، مع استمرار إسرائيل في سرقة الأراضي الفلسطينية واحتلالها".











