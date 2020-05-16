شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في مدينة حلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلا عن وسائل إعلام سورية محلية، سُماع دوي انفجار في مدينة حلب السورية في وقت مبكر اليوم السبت.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام سورية: سماع دوي انفجار في مدينة حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.