شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 إصابات جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

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ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مسؤول فى الوزارة قوله: إنه، تم اليوم الجمعة، تسجيل حالتين شرقى البلاد وواحدة فى العاصمة نواكشوط.

وبلغ مجموع الإصابات فى موريتانيا منذ مارس الماضى 29 حالة شفى 6 من أصحابها وتوفى اثنان، بينما يواصل 21 مصابا علاجهم فى المشافي.