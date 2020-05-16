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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 3 إصابات جديدة فى موريتانيا بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.
ونقلت الإذاعة الموريتانية عن مسؤول فى الوزارة قوله: إنه، تم اليوم الجمعة، تسجيل حالتين شرقى البلاد وواحدة فى العاصمة نواكشوط.
وبلغ مجموع الإصابات فى موريتانيا منذ مارس الماضى 29 حالة شفى 6 من أصحابها وتوفى اثنان، بينما يواصل 21 مصابا علاجهم فى المشافي.
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