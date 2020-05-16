شكرا لقرائتكم سماع دوي انفجارات في حلب السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام، بسماع دوي انفجارات في مدينة حلب السورية في وقت مبكر من اليوم السبت، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت محيط كلية المدفعية بالراموسة جنوب المحافظة.

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