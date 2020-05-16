شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإجراءات الوقائية المتخذة من البرلمان تمهيدا لانعقاده أول الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب، على مواصلة جهودها فى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوى من فيروس كورونا، وذلك فى ضوء الحرص الكامل من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، نحو استمرار عمل المجلس، والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن، والذى يستعد لعودة الانعقاد الأسبوع المقبل .

وتشمل الإجراءات الوقائية كافة مستويات المواجهة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، حيث التطهير والتعقيم، وحرصت الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى على تكثيف الجهود التوعوية لكل المترددين على أروقة المجلس.

ونرصد أبرز ما اتخاذه خلال الأيام الماضية استعدادا للانعقاد الأسبوع المقبل:

-تم وضع ملصقات ورقية وإلكترونية توعوية بكل الطرقات والقاعات والمبانى والمكاتب، لتخاطب جميع المتواجدين بالمجلس، باللغة العربية والإنجليزية.

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- تطهير وتعقيم جميع قاعات ومبانى ومكاتب مجلس النواب، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.

- تم التنبيه على أن كل من خالط النائبة شيرين فراج (مخالطة فعلية مستمرة وعن قرب)، أن يقوم باتخاذ إجراءات الحجر المنزلى الذاتى لمدة 14 يوما دون الحاجة سواء عاملين أو نواب.

- منح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين لحين الانتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير جميع المبانى والقاعات.

- التأكيد على الاستخدام الدورى للمعقمات الموضوعة بأروقة البرلمان وارتداء مستلزمات الوقاية.