شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بسام فليفل يطالب بتوزيع الأطقم الطبية حسب محل الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعًا جغرافيًا حسب محل إقامتهم، وذلك من خلال قاعدة بيانات متكاملة للمستشفيات والكوادر البشرية ومن ثم يتم توزيعهم جغرافيا وفقا لاحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى والمدن على مستوى الجمهورية، وفى حالة تحقيق الاكتفاء داخل إحدى المحافظات على سبيل المثال يتم توزيعهم على أقرب مستشفى لمحل الإقامة، على أن يراعى ذلك خلال الفترة المقبلة، وأن تكون هذه هى سياسة الوزارة بشكل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توزيع الأطباء وأطقم التمريض توزيعا جغرافيا حسب محل إقامتهم يساهم بشكل كبير فى الاستقرار النفسى والمعنوى لهم، بالإضافة للمساهمة بشكل كبير فى سد العجز فى العديد من المستشفيات بالمحافظات المختلفة، وهذا بدوره ينعكس على المنظومة الصحية بشكل عام، ويساهم فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمة، سواء من خلال حزمة من القرارات والتشريعات المختلفة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك بعض المحافظات تشهد المستشفيات بها عجز فى الأطقم الطبية فى الوقت الذى يوجد بها نسبة كبيرة من الخريجين، ويتم استقدام أطقم طبية من خارج المحافظات وهذا بدوره ينعكس أيضا على الخزانة العامة للدولة من خلال صرف بدلات وما شابه لدواعى السفر، وفى نفس الوقت المنظومة لا تعمل بكامل طاقتها ولكن فى حين التوزيع الجغرافى سيمثل هذا الأمر استقرار نفسى وأسرى للأطباء والأطقم الطبية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ويساهم فى رفع كفاءة العمل ومردود ذلك على المرضى.