شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: طالبنا الحكومة بإعداد موازنة برامج بأولويات زمنية لتحديد ما يمكن تأجيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنة البرامج والأداء، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء فى مصر والتى تم تطبيقها فى الغالبية من الوزارات، لها إيجابيات عدة فى مقدمتها ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتتيح الرقابة بشكل أفضل وهو ما يسهم فى المساعدة لحل الأزمة الراهنة الخاصة بتداعيات كورونا وما تتطلبه من ترشيد للنفقات.

لفتت عضو مجلس النواب، إلى أن فكرة موازنة البرامج والأداء تعتمد على توزيع الاعتمادات المالية على برامج محددة لها أهداف واضحة ومدد زمنية محددة، ويمكن قياس أدائها من خلال مؤشرات أداء قابله للقياس والإدارة، وأن اللجنة ستعد رؤيتها بشأن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2020-2021، وما يمكن تجميده مثل بند السفر فى أى موازنة لقطاع على سبيل المثال.

وأوضحت أن توفير النفقات لهذا العام، يمكن فيه الاعتماد على قيام الوزرات المعنية بإرسال برامج بأولويات زمنية ليتم تحديد ما يمكن تأجيله، وما يتطلب إنجازه فى الوقت الراهن، وما يستلزم صرفه فى الربع الأول من العام المالى كحد أدنى.

وشددت على أنه لا يمكن اتخاذ قرارات بإيقاف كافة المشروعات الاستثمارية لترشيد الإنفاق، كلا حسب تصنيفه ومدى الاحتياج له، حتى يكون ذلك قياسا بمدى تأثرنا بأزمة كورونا وما نحتاجه بها، مؤكدة أنه سيتم استحداث باب فى تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن كورونا وحدها، وما يمكن التعامل مع هذه الأزمة والسيناريوهات المتوقعة بشأنها.