تقارير: الصين أمرت بتدمير عينات من كورونا في مراحل مبكرة من التفشي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، أنها أمرت مختبرات غير حكومية بتدمير عينات من فيروس كورونا المستجد خلال مراحل مبكرة من تفشي المرض.
وقالت صحيفة "ساوث شينا مورنينج"، ونقل عنها موقع "العربية نت"، إن المسؤول في اللجنة الوطنية للصحة ليو دنج فنج قال إن هذا الإجراء اتخذ لدرء الخطر على السلامة البيولوجية في المختبرات ومنع الكوارث الثانوية الناجمة عن مسببات الأمراض غير المحددة، مضيفا أنه عندما تم الإبلاغ عن الوباء الشبيه بالالتهاب الرئوي لأول مرة في ووهان، كانت المعاهد على المستوى الوطني تعمل على تحديد العامل المسبب للمرض.
كما لفت إلى أنه وبناء على بحث شامل ورأي خبراء، قررت السلطات حينها تصنيف الوباء ضمن الفئة الثانية للأمراض الشديدة، وفرض متطلبات السلامة البيولوجية على جمع العينات، والنقل والأنشطة التجريبية، بالإضافة إلى تدمير العينات، بحسب تعبيره.
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