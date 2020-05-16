وكالات - أعلن وزير المالية اللبناني، غازي وزني اليوم، الجمعة 15 ماي 2020، أنّ الحكومة ترغب بخفض عدد المصارف التجارية البالغ عددها 49 إلى نحو النصف، في إطار خطة إصلاحية تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال وزني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة وهناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي"، مضيفا "في لبنان 49 مصرفا تجاريا، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اللبنانيّة ترغب في خفض عدد المصارف التجاريّة من 49 إلى نحو النصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.