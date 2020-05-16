الحكومة اللبنانيّة ترغب في خفض عدد المصارف التجاريّة من 49 إلى نحو النصف

وكالات - أعلن وزير المالية اللبناني، غازي وزني اليوم، الجمعة 15 ماي 2020، أنّ الحكومة ترغب بخفض عدد المصارف التجارية البالغ عددها 49 إلى نحو النصف، في إطار خطة إصلاحية تتضمن إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وقال وزني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة وهناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي"، مضيفا "في لبنان 49 مصرفا تجاريا، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة".