72 عامًا على "نكبة فلسطين"... ولأوّل مرّة غياب مشاهد العودة بسبب "كورونا"

وكالات- يُحيي الفلسطينيون في 15 ماي من كل عام، ذكرى "النكبة" عبر فعاليات واسعة، تعبيرا عن تمسكهم بحق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها قسرا عام 1948، لكنّ تفشي جائحة فيروس "كورونا" جعلها تقتصر هذا العام، على فعاليات إفتراضية، وغير جماهيرية.

وفي عام 1948 أُعلن قيام دولة إسرائيل على غالبية أراضي فلسطين التاريخية، بعد أن تم تهجير قرابة 800 ألف من أصل 1.4 مليون فلسطيني، من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة.

ويقول مختصون ومسؤولون إن القضية الفلسطينية تتعرض في هذه الفترة لمخاطر غير مسبوقة، جراء نية إسرائيل ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.

ويقول أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها، إن "الذكرى الـ 72 تمر هذا العام والقضية الفلسطينية على مفترق طرق خطير، إثر الإستهداف الإسرائيلي- الأمريكي للمشروع الفلسطيني".

وأضاف "إسرائيل تستغل إنشغال العالم بمواجهة كورونا، وتعمل ليلا نهارا على تشكيل حكومة متطرفين لضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، تنفيذا لصفقة القرن الأمريكية المزعومة".

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لخلق "أمر واقع على الأرض".

وشدد "أبو هولي" على أن القيادة الفلسطينية ستكون في حلّ من كل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إذا ما نفذت عملية الضم.

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وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية أقرت جدول فعاليات، لإحياء ذكرى النكبة هذا العام، تحت عنوان "عائدون إلى فلسطين".

* فعاليات إفتراضية:

وتخلو فعاليات الذكرى الـ72 للنكبة هذا العام من التجمهر، بحسب منسق اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، محمد عليان.

وقال عليان إن "اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، قررت أن يقتصر برنامج هذا العام على الفعاليات التي لا تجمّع شعبي فيها، كالتظاهر إفتراضيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكرفع الرايات على المنازل وإطلاق صافرة الذكرى ووضع إكليل زهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات".

وأشار إلى أن مركبات تحمل مكبرات صوت ستجوب شوارع مدن ومخيمات وبلدات الضفة الغربية وستبث أناشيد وطنية.

ويضيف عليان "رغم جائحة كورونا، ومخاطر تنظيم فعاليات جماهيرية، يجب أن تكون هناك مواجهة حقيقية على الأرض لمنع إسرائيل من ضم الأراضي الفلسطينية".

وتابع "في كل عام تشهد القضية الفلسطينية تطورا خطيرا، وقرار الضم أحد فصول الاستهداف المستمر للقضية".