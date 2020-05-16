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إيرلندا تقرر فرض حجر صحي إجباري على القادمين لمدة 14 يوما

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قال رئيس وزراء إيرلندا ليو فارادكار، اليوم الجمعة، إن بلاده ستلزم جميع المسافرين القادمين بتقديم عناوين الأماكن التي سيعزلون أنفسهم فيها لمدة 14 يوما.

 

وكانت إيرلندا قد طلبت مثل هذه التفاصيل في السابق لكنها

لم تكن تلزم القادمين بها.

 

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وأضاف فارادكار أنه ناقش قيود السفر مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، للتأكد من أن إجراءات الحجر الصحي المماثلة التي تطبقها

الدول المجاورة متوازية وأن مسؤوليها سيعملون على تطبيق ذلك بالشكل الصحيح.

 

وتابع في مؤتمر صحفي للإعلان عن التخفيف الأول لإجراءات الحد من انتشار فيروس : "سيكون لزاما على الناس القادمين ملء هذا الإعلان على النحو الصحيح وسنبحث الوسائل التي يمكن أن نطبقه بها".

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