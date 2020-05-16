حكومة الوفاق: سنستهد ف أي هدف ثابت أو متحرك يشكل خطرا على الأراضي الليبية

هدد المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، محمد قنونو، اليوم الجمعة، بقصف أي هدف يشكل خطرا على الأراضي الليبية.
وأكد الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، استهداف أي هدف يشكل خطرا، ثابتا كان أو متحركا وقصفه على امتداد الأراضي الليبية من دون استثناء، مشددا على أنه "ولا يوجدأي خط أحمر" بهذا الشأن.
وتابع قنونو، في بيان اليوم، أن "دولة ليبيا ستكون مقبرة لمن اختار أن يتمرد عليها ويهدد أمنها وسلامتها".
وكشف قنونو في منشور عبر صفحة "عملية بركان الغضب" عبر "فيسبوك" إن "سلاح الجو قوات حكومة الوفاق الليبية، استهدف حافلةعسكرية تحمل عدد من عناصر ميليشيات حفتر الإرهابية في الطريق بين تينيناي و بني وليد كانوا في طريقهم لدعم الميليشيات الإرهابية في عدوانها على طرابلس".
وشدد قنونو على أن "المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق، سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود"، وحذر "المدنيين من خطورة الاقتراب من المواقع التي يستهدفها سلاح الجو في مناطق العمليات".
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